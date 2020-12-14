предлагаю скооперироваться
когда время придет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 09:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 08 лип, 2024 09:34
Бетон
не база отдыха, а крепость для жизни. уже представляю, как после полного коллапса инфраструктуры Киев превратится в трущебы, где каждый сам за себя, сквоттеры заселят квартиры и будут выливать помои из окон, остальное размародерят. а жить придется за городом, и самостоятельно обеспечивать себя всем, включая охраной и комуслугами. весело)
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