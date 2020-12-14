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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11846118471184811849
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:у меня всё есть - генплан, конструктив, сети посчитаны. всё
если бы не тцк-ашники.

предлагаю скооперироваться
когда время придет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:34

Бетон

не база отдыха, а крепость для жизни. уже представляю, как после полного коллапса инфраструктуры Киев превратится в трущебы, где каждый сам за себя, сквоттеры заселят квартиры и будут выливать помои из окон, остальное размародерят. а жить придется за городом, и самостоятельно обеспечивать себя всем, включая охраной и комуслугами. весело)
smdtranz
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