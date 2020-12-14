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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11847118481184911850>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:у меня всё есть - генплан, конструктив, сети посчитаны. всё
если бы не тцк-ашники.

предлагаю скооперироваться
когда время придет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:34

Бетон

не база отдыха, а крепость для жизни. уже представляю, как после полного коллапса инфраструктуры Киев превратится в трущебы, где каждый сам за себя, сквоттеры заселят квартиры и будут выливать помои из окон, остальное размародерят. а жить придется за городом, и самостоятельно обеспечивать себя всем, включая охраной и комуслугами. весело)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:а жить придется за городом,


пусть держат карман шире. "за городом"
люди рванут в Европу, чем бы их не пытались остановить те, кто действительно могут жить за городом
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:42

  Игорь Алексеевич написав:
  посетитель написав:Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое...
А для чего оно Вам надо?. Для обсуждения часами на форумах?. Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией. Сейчас была минута написал. Варианты для покупок недвиги находил не здесь. Мало на этом форуме кого то я слушаю. В основном помогает опыт, и др. ресурсы в интернете. А здесь страничка превращается в форум пенсов...на лавочке. Начинает похож НА ФБ, где всегда только неготив, т.к там сидят 50+ с совковыми мыслями или мыслями 2000года, но с умняком.
Условия - двушки и однушки. Стены гипс с покраской. Пол кафель и ламинат. Туалет и ванна - кафель современный без цветочков, душевая кабинка, тумба с умывальником, водонагреватель, стиралка. Всё новое. Есть диван новый, кондиционер, шкаф купе, холодильник и др. мелочь. Нет кухни. Балкон застеклён..
Документы в норме, ком. усл. по ценам КМДА, свет по 4,32. Дом введён в экспл.
Мой нотариус проверила - сказала всё чисто.



Дивний у вас нотаріус… не ходіть до нього більше.
Не треба брати уко

І про історії з бабка та дєтка не слухайте. Будинки дуже проблемні. Вони точно не для ситуації « Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией.»
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 лип, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:42

  fox767676 написав:
  smdtranz написав:а жить придется за городом,


пусть держат карман шире. "за городом"
люди рванут в Европу, чем бы их не пытались остановить те, кто действительно могут жить за городом

Це якщо в Європу пустять всіх бажаючих. Зараз це по дефолту мається на увазі, що нам всі двері відкриті. Але так було не завжди. Ще до асоціації важко було потрапити туди з правом на роботу та проживання. Навіть в туристичних цілях було не легко. А зараз нас приймать лише завдяки героїзму воїнів. Якщо б ніхто цю країну не захищав, то всіх би не прийняли на Заході. Максимум впустили б і огородили в фільтраційних таборах, а потім потроху розкидали по різних країнах - не по бажанню біженців, а по згоді країн, наприклад, Албанія, Сербія, Боснія і тп., у кого у самих населення емігрує
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Дивний у вас нотаріус… не ходіть до нього більше.
Не треба брати уко

І про історії з бабка та дєтка не слухайте. Будинки дуже проблемні. Вони точно не для ситуації « Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией.»
уже проходил такие ситуация. Пока все ждали ввода я покупал за копейки. Когда ввели ввод цена на утро поднялась в три раза. Люди и становятся богаче лёжа на диване имея вечером 1дол, а на утро 1млн. Да эти дома без ввода и что? Покупают квартиры и продают их, но сегодня дешевле. Да их нельзя оставить в залог или прописаться. Да там др. стоимость коммуналки. Или вы думаете всех этих людей выгонят на улицу, а дома снесут? Но был Войцах, станет Мойцах в недостроях. А дострои постепенно сделают документы ввода и переведут ком. в тарифы КМДА. Иногда просто думаем на перед, и не живём по прямой линии.
Сегодня в 7 утра звонок на тел. На укр. языке с акцентом с Западн. Украины - вы продаёте товары с Турции. Да - продаю. Я Вам советую не продавать, т.к. Турция покупает нефть у ращи и.... Дальше не стал слушать бред марафонный. Бля 7 утра... И толку, что она разговаривает на украинском а я на русском. И толку мне слушать было бред её дальше.
Кстати самый тупой сайт ФБ, там срачь от пенсов и инвалидов совка и 2000годов., там один неготив. Не хотелось бы и этот форум превращать в ФБ, хотя с каждым днём форум фина прибл. к нему
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  Первый написав:Дивний у вас нотаріус… не ходіть до нього більше.
Не треба брати уко

І про історії з бабка та дєтка не слухайте. Будинки дуже проблемні. Вони точно не для ситуації « Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией.»
уже проходил такие ситуация. Пока все ждали ввода я покупал за копейки. Когда ввели ввод цена на утро поднялась в три раза. Люди и становятся богаче лёжа на диване имея вечером 1дол, а на утро 1млн. Да эти дома без ввода и что? Покупают квартиры и продают их, но сегодня дешевле. Да их нельзя оставить в залог или прописаться. Да там др. стоимость коммуналки. Или вы думаете всех этих людей выгонят на улицу, а дома снесут? Но был Войцах, станет Мойцах в недостроях. А дострои постепенно сделают документы ввода и переведут ком. в тарифы КМДА. Иногда просто думаем на перед, и не живём по прямой линии.
Сегодня в 7 утра звонок на тел. На укр. языке с акцентом с Западн. Украины - вы продаёте товары с Турции. Да - продаю. Я Вам советую не продавать, т.к. Турция покупает нефть у ращи и.... Дальше не стал слушать бред марафонный. Бля 7 утра... И толку, что она разговаривает на украинском а я на русском. И толку мне слушать было бред её дальше.
Кстати самый тупой сайт ФБ, там срачь от пенсов и инвалидов совка и 2000годов., там один неготив. Не хотелось бы и этот форум превращать в ФБ, хотя с каждым днём форум фина прибл. к нему
Насправді було б правильно щоб зносили нах
Є порушення, і не тільки просто формальності - а в укобудах там все що можна порушено - то треба не популізмом займатися, а усувати незаконні забудови
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:Це якщо в Європу пустять всіх бажаючих. Зараз це по дефолту мається на увазі, що нам всі двері відкриті.


"всі бажаючи" хай вдома сидять. навипускали вже всяких халамидників на пособія.
а сім'ї людей які без проблем могли би придбати собі житло ,хай навіть і на балканах,
і дистанційно працювати як працювали, чомусь повинні страждати , зображати "незламність"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:40

Игорь Алексеевич

это не 50+, это и есть наш многострадальный народ. те самые миллионы избирателей.

вспоминается рассказ завсегдатая 5 элемента, который однажды попал на рынок около дарницкого вокзала зачем-то. «оказывается у нас столько бомжей!!! откуда они взялись?)»
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:41

[="5745165:Игорь Алексеевич"]уже проходил такие ситуация. Пока все ждали ввода я покупал за копейки. Когда ввели ввод цена на утро поднялась в три раза. Люди и становятся богаче лёжа на диване имея вечером 1дол, а на утро 1млн. Да эти дома без ввода и что? Покупают квартиры и продают их, но сегодня дешевле. Да их нельзя оставить в залог или прописаться. Да там др. стоимость коммуналки. Или вы думаете всех этих людей выгонят на улицу, а дома снесут? Но был Войцах, станет Мойцах в недостроях. А дострои постепенно сделают документы ввода и переведут ком. в тарифы КМДА. Иногда просто думаем на перед, и не живём по прямой линии.
Сегодня в 7 утра звонок на тел. На укр. языке с акцентом с Западн. Украины - вы продаёте товары с Турции. Да - продаю. Я Вам советую не продавать, т.к. Турция покупает нефть у ращи и.... Дальше не стал слушать бред марафонный. Бля 7 утра... И толку, что она разговаривает на украинском а я на русском. И толку мне слушать было бред её дальше.
Кстати самый тупой сайт ФБ, там срачь от пенсов и инвалидов совка и 2000годов., там один неготив. Не хотелось бы и этот форум превращать в ФБ, хотя с каждым днём форум фина прибл. к нему[/quote]



Погодьтеся що це не зовсім так як ви стверджували.

«
Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. “
Первый
 
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