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Додано: Пон 08 лип, 2024 09:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 08 лип, 2024 09:34
Бетон
не база отдыха, а крепость для жизни. уже представляю, как после полного коллапса инфраструктуры Киев превратится в трущебы, где каждый сам за себя, сквоттеры заселят квартиры и будут выливать помои из окон, остальное размародерят. а жить придется за городом, и самостоятельно обеспечивать себя всем, включая охраной и комуслугами. весело)
Додано: Пон 08 лип, 2024 10:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:42
Дивний у вас нотаріус… не ходіть до нього більше.
Не треба брати уко
І про історії з бабка та дєтка не слухайте. Будинки дуже проблемні. Вони точно не для ситуації « Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией.»
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 лип, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:42
Це якщо в Європу пустять всіх бажаючих. Зараз це по дефолту мається на увазі, що нам всі двері відкриті. Але так було не завжди. Ще до асоціації важко було потрапити туди з правом на роботу та проживання. Навіть в туристичних цілях було не легко. А зараз нас приймать лише завдяки героїзму воїнів. Якщо б ніхто цю країну не захищав, то всіх би не прийняли на Заході. Максимум впустили б і огородили в фільтраційних таборах, а потім потроху розкидали по різних країнах - не по бажанню біженців, а по згоді країн, наприклад, Албанія, Сербія, Боснія і тп., у кого у самих населення емігрує
Додано: Пон 08 лип, 2024 12:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
уже проходил такие ситуация. Пока все ждали ввода я покупал за копейки. Когда ввели ввод цена на утро поднялась в три раза. Люди и становятся богаче лёжа на диване имея вечером 1дол, а на утро 1млн. Да эти дома без ввода и что? Покупают квартиры и продают их, но сегодня дешевле. Да их нельзя оставить в залог или прописаться. Да там др. стоимость коммуналки. Или вы думаете всех этих людей выгонят на улицу, а дома снесут? Но был Войцах, станет Мойцах в недостроях. А дострои постепенно сделают документы ввода и переведут ком. в тарифы КМДА. Иногда просто думаем на перед, и не живём по прямой линии.
Сегодня в 7 утра звонок на тел. На укр. языке с акцентом с Западн. Украины - вы продаёте товары с Турции. Да - продаю. Я Вам советую не продавать, т.к. Турция покупает нефть у ращи и.... Дальше не стал слушать бред марафонный. Бля 7 утра... И толку, что она разговаривает на украинском а я на русском. И толку мне слушать было бред её дальше.
Кстати самый тупой сайт ФБ, там срачь от пенсов и инвалидов совка и 2000годов., там один неготив. Не хотелось бы и этот форум превращать в ФБ, хотя с каждым днём форум фина прибл. к нему
Додано: Пон 08 лип, 2024 12:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Насправді було б правильно щоб зносили нах
Є порушення, і не тільки просто формальності - а в укобудах там все що можна порушено - то треба не популізмом займатися, а усувати незаконні забудови
Додано: Пон 08 лип, 2024 12:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"всі бажаючи" хай вдома сидять. навипускали вже всяких халамидників на пособія.
а сім'ї людей які без проблем могли би придбати собі житло ,хай навіть і на балканах,
і дистанційно працювати як працювали, чомусь повинні страждати , зображати "незламність"
Додано: Пон 08 лип, 2024 12:40
Игорь Алексеевич
это не 50+, это и есть наш многострадальный народ. те самые миллионы избирателей.
вспоминается рассказ завсегдатая 5 элемента, который однажды попал на рынок около дарницкого вокзала зачем-то. «оказывается у нас столько бомжей!!! откуда они взялись?)»
Додано: Пон 08 лип, 2024 12:41
[="5745165:Игорь Алексеевич"]уже проходил такие ситуация. Пока все ждали ввода я покупал за копейки. Когда ввели ввод цена на утро поднялась в три раза. Люди и становятся богаче лёжа на диване имея вечером 1дол, а на утро 1млн. Да эти дома без ввода и что? Покупают квартиры и продают их, но сегодня дешевле. Да их нельзя оставить в залог или прописаться. Да там др. стоимость коммуналки. Или вы думаете всех этих людей выгонят на улицу, а дома снесут? Но был Войцах, станет Мойцах в недостроях. А дострои постепенно сделают документы ввода и переведут ком. в тарифы КМДА. Иногда просто думаем на перед, и не живём по прямой линии.
Сегодня в 7 утра звонок на тел. На укр. языке с акцентом с Западн. Украины - вы продаёте товары с Турции. Да - продаю. Я Вам советую не продавать, т.к. Турция покупает нефть у ращи и.... Дальше не стал слушать бред марафонный. Бля 7 утра... И толку, что она разговаривает на украинском а я на русском. И толку мне слушать было бред её дальше.
Кстати самый тупой сайт ФБ, там срачь от пенсов и инвалидов совка и 2000годов., там один неготив. Не хотелось бы и этот форум превращать в ФБ, хотя с каждым днём форум фина прибл. к нему[/quote]
Погодьтеся що це не зовсім так як ви стверджували.
«
Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. “
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