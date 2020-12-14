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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 12:56
Первый написав:
Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. “
Есть и такие и такие. Мне попался вариант с вводом по приемл. цене. До этого покупал по переуступке и собирался и в этот раз так же покупать. Ехал за одним вариантом, а по приезду риэлт. показали др. Думал про однушку, а купил двушку, т.к хорошая цена и с документами. Сейчас приехал домой и опять думаю про ещё одну однушку которую видел ранее по переуступке.
Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 08 лип, 2024 13:07, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:09
Первый
Мне кажется оно не в себе и под капельницами
Переуступка с ремонтом и нотариус сразу оформляет документы это что-то
Мне кажется что это младший брат семинариста-нюхателя мизкив
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барабашов
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:18
барабашов написав:Первый
Мне кажется оно не в себе и под капельницами
Переуступка с ремонтом и нотариус сразу оформляет документы это что-то
Мне кажется что это младший брат семинариста-нюхателя мизкив
Вы Киевлянин?. Если нет, то хочу Вам сказать Киев уже более 10 лет работает по схемам продаж далёким от продаж на районах. Или думаете недвига в той же Турции, Болгарии продаётся по учебникам первого класса. Там схемы запутанней в 5 раз больше, чем в Киеве. И ничего и покупают и продают и там недвигу.
Если мне далека наука про звёзды и спутники, то я просто тихо буду слушать этого чел. и не спорить с ним, что бы не показать тупость в данном вопросе.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:27
барабашов написав:Первый
Мне кажется оно не в себе и под капельницами
Переуступка с ремонтом и нотариус сразу оформляет документы это что-то
Мне кажется что это младший брат семинариста-нюхателя мизкив
Если дом без ввода в эксплуатацию типа Схидна Брама или МегаСити, то там есть квартиры как с десятилетними ремонтами так и с голыми стенами и все одинаково продается по договору переуступки, т.к. нет полноценного права собственности.
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vladimir07
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:31
vladimir07 написав:
барабашов написав:Первый
Мне кажется оно не в себе и под капельницами
Переуступка с ремонтом и нотариус сразу оформляет документы это что-то
Мне кажется что это младший брат семинариста-нюхателя мизкив
Если дом без ввода в эксплуатацию типа Схидна Брама или МегаСити, то там есть квартиры как с десятилетними ремонтами так и с голыми стенами и все одинаково продается по договору переуступки, т.к. нет полноценного права собственности.
Мова якраз про мегасіті
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:38
Игорь Алексеевич написав: барабашов написав:Первый
Мне кажется оно не в себе и под капельницами
Переуступка с ремонтом и нотариус сразу оформляет документы это что-то
Мне кажется что это младший брат семинариста-нюхателя мизкив
Вы Киевлянин?. Если нет, то хочу Вам сказать Киев уже более 10 лет работает по схемам продаж далёким от продаж на районах. Или думаете недвига в той же Турции, Болгарии продаётся по учебникам первого класса. Там схемы запутанней в 5 раз больше, чем в Киеве. И ничего и покупают и продают и там недвигу.
Если мне далека наука про звёзды и спутники, то я просто тихо буду слушать этого чел. и не спорить с ним, что бы не показать тупость в данном вопросе.
Так.
Чи можна таке купляти? Конечно можна. На міну наступати теж можна. Правда лише один раз.
Чи можна сказати що у нотаріуса немає питання до документів ? Конечно ні.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:47
Первый написав:
Чи можна таке купляти? Конечно можна. На міну наступати теж можна. Правда лише один раз.
Вы ещё забыли написать, кто покупает сейчас. Ведь война. Такое пишут на всех сайтах более 60% населения, которые не выключая слушают по ТВ марафон. Они были бы довольны, если бы всех отправили жить в подземку и не выходя до окончания войны. Там бы все дружно пели под гармошку песню и готовили казан борьща на всех. Всем жить строго по войне 41 года. А то что сегодня война в 2024 году с др. технологиями выживания - им не понять, мозги не работают. За них всё время думали др. Они верят только Н. Мосийчук из марафона по ТВ. Переубедить не возможно - они уже зомби, как в раше.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 08 лип, 2024 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:49
Олежан написав: Бетон написав:
у меня всё есть - генплан, конструктив, сети посчитаны. всё
если бы не тцк-ашники.
предлагаю скооперироваться
когда время придет
Когда придёт время.
Я всегда за
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:08
Игорь Алексеевич написав: Первый написав:
Чи можна таке купляти? Конечно можна. На міну наступати теж можна. Правда лише один раз.
Вы ещё забыли написать, кто покупает сейчас. Ведь война. Такое пишут на всех сайтах более 60% населения, которые не выключая слушают по ТВ марафон. Они были бы довольны, если бы всех отправили жить в подземку и не выходя до окончания войны. Там бы все дружно пели под гармошку песню и готовили казан борьща на всех. Всем жить строго по войне 41 года. А то что сегодня война в 2024 году с др. технологиями выживания - им не понять, мозги не работают. За них всё время думали др. Они верят только Н. Мосийчук из марафона по ТВ. Переубедить не возможно - они уже зомби, как в раше.((
Як показали сьогоднішні обстріли технології виживання не допоможуть
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cherchiltank
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:12
cherchiltank написав:
Як показали сьогоднішні обстріли технології виживання не допоможуть
У нас эти обстрелы каждый день. Тогда или всем дружно взяться за руки и пойти на кладбище или продолжать жить в сег. реалиях. Есть третий вариант - но он будет осенью после выборов в США.
И вся это тема уже на обсуждениях на др. ветках про войну.
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