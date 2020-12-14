Додано: Пон 08 лип, 2024 12:56

Первый написав: Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. “ Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. “

Есть и такие и такие. Мне попался вариант с вводом по приемл. цене. До этого покупал по переуступке и собирался и в этот раз так же покупать. Ехал за одним вариантом, а по приезду риэлт. показали др. Думал про однушку, а купил двушку, т.к хорошая цена и с документами. Сейчас приехал домой и опять думаю про ещё одну однушку которую видел ранее по переуступке.Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.