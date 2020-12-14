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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:24
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Як показали сьогоднішні обстріли технології виживання не допоможуть
У нас эти обстрелы каждый день. Тогда или всем дружно взяться за руки и пойти на кладбище или продолжать жить в сег. реалиях. Есть третий вариант - но он будет осенью после выборов в США.
И вся это тема уже на обсуждениях на др. ветках про войну.
Я про реалії і кажу - цей дощ надовго
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Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43
Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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