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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11848118491185011851
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:24

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Як показали сьогоднішні обстріли технології виживання не допоможуть
У нас эти обстрелы каждый день. Тогда или всем дружно взяться за руки и пойти на кладбище или продолжать жить в сег. реалиях. Есть третий вариант - но он будет осенью после выборов в США.
И вся это тема уже на обсуждениях на др. ветках про войну.

Я про реалії і кажу - цей дощ надовго
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...
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