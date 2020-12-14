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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11848118491185011851
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 17:50

  Rack написав:Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...

100%. Ці люди почали жити з генераторами та опалюватись дровами коли це ще не було трендом. І непрацюючими ліфтами їх не злякати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 17:53

Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:02

lel
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