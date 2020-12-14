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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...
Додано: Пон 08 лип, 2024 17:50
100%. Ці люди почали жити з генераторами та опалюватись дровами коли це ще не було трендом. І непрацюючими ліфтами їх не злякати.
Додано: Пон 08 лип, 2024 18:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
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