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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43
Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...
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Rack
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Додано: Пон 08 лип, 2024 17:50
Rack написав:
Тем, кто покупает УКОстрой - и ЯЗ с ОШ не страшны! Мегасити начал строится лет 20 назад, если мне не изменяет память, а есть еще персонажи, которые говорят о вводе в эксплуатацию в обозримом будующем...
100%. Ці люди почали жити з генераторами та опалюватись дровами коли це ще не було трендом. І непрацюючими ліфтами їх не злякати.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 17:53
Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
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sergikkc007
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:01
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
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lel
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:02
lel
Огненный шторм)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:15
Игорь Алексеевич написав:
Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок
. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.
ИА извините но от вас информации 0,00%
о том что уковский хлам продается с большим дисконтом людям знающим КРЖН напоминать не нужно)
можете с мухой подискутировать что лучше укострой или самострой в ЧС)))
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:17
lel написав:
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:19
Прохожий написав:
что лучше укострой или самострой
ЛЛЛ
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:20
Hotab написав:lel
Огненный шторм)
который можно переждать "в складках местности"(с)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:21
Прохожий написав: Игорь Алексеевич написав:
Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок
. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.
ИА извините но от вас информации 0,00%
о том что уковский хлам продается с большим дисконтом людям знающим КРЖН напоминать не нужно)
можете с мухой подискутировать что лучше укострой или самострой в ЧС)))
Халамиднику такое сообщение не понравилось, пожаловался))
Будто тут хоть что-то неправда))
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Hotab
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