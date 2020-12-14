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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 17:53
Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
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sergikkc007
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:01
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
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lel
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:02
lel
Огненный шторм)
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Hotab
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:15
Игорь Алексеевич написав:
Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок
. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.
ИА извините но от вас информации 0,00%
о том что уковский хлам продается с большим дисконтом людям знающим КРЖН напоминать не нужно)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:17
lel написав:
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:19
Прохожий написав:
что лучше укострой или самострой
ЛЛЛ
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:20
Hotab написав:lel
Огненный шторм)
который можно переждать "в складках местности"(с)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:39
Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....
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lel
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Додано: Пон 08 лип, 2024 21:57
lel написав:
Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....
Вот это называется информацией по делу.Спасибо.
А не так как некоторые тут.Что то ляпнуть,а как спрашиваешь конкретно так начинается не скажу и т.п. и в итоге выясняется что то что было сказано вначале не соответствует фактам.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 21:59
зел подписал с поляками то, о чём неделю ранее предупредил польский нотар
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