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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 20:15
Игорь Алексеевич написав:
Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок
. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.
ИА извините но от вас информации 0,00%
о том что уковский хлам продается с большим дисконтом людям знающим КРЖН напоминать не нужно)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:17
lel написав:
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.
вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:19
Прохожий написав:
что лучше укострой или самострой
ЛЛЛ
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:20
Hotab написав:lel
Огненный шторм)
который можно переждать "в складках местности"(с)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:39
Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....
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Додано: Пон 08 лип, 2024 21:57
lel написав:
Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....
Вот это называется информацией по делу.Спасибо.
А не так как некоторые тут.Что то ляпнуть,а как спрашиваешь конкретно так начинается не скажу и т.п. и в итоге выясняется что то что было сказано вначале не соответствует фактам.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 22:23
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
а так придётся в варшаву перебираться
мы будем по вам скучать. А польский уже выучили?
Перебираться будут бабульки, вернее дедульки Бенжамины Франклины. Я никуда не денусь. Буду дальше вас радовать апокалиптическими прогнозами из Киева.
Мне осталось чуть более 20 лет до выезда. Совсем немного. Как два раза отсидеть за убийство.
Футбол по польски, оказывается - пилка ножна. А участок - дзяука
Не Не я такое не выучу
Так влада ж лапу накладе на франклінів) Чи то тільки на тих, джерело походження яких не підтверджене? Що він там такого підписав?
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