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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11848118491185011851
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Игорь Алексеевич написав:Я думаю форум интересен тем, кто реально что то покупает и обсуждает др. варианты покупок. А когда типа видеть грам. ошибки в тексте или я думаю...., то форум превращается в болтавню. Тот кто покупает кв, значит он имеет монеты, значит он знает как их заработать, а значит он не дурак в этих вопросах.

ИА извините но от вас информации 0,00%
о том что уковский хлам продается с большим дисконтом людям знающим КРЖН напоминать не нужно)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:17

  lel написав:
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.

вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:19

  Прохожий написав:что лучше укострой или самострой

ЛЛЛ
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:20

  Hotab написав:lel
Огненный шторм)

который можно переждать "в складках местности"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 21:57

  lel написав:Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....

Вот это называется информацией по делу.Спасибо.
А не так как некоторые тут.Что то ляпнуть,а как спрашиваешь конкретно так начинается не скажу и т.п. и в итоге выясняется что то что было сказано вначале не соответствует фактам.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 22:23

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:а так придётся в варшаву перебираться
мы будем по вам скучать. А польский уже выучили?

Перебираться будут бабульки, вернее дедульки Бенжамины Франклины. Я никуда не денусь. Буду дальше вас радовать апокалиптическими прогнозами из Киева.
Мне осталось чуть более 20 лет до выезда. Совсем немного. Как два раза отсидеть за убийство.

Футбол по польски, оказывается - пилка ножна. А участок - дзяука

Не Не я такое не выучу

Так влада ж лапу накладе на франклінів) Чи то тільки на тих, джерело походження яких не підтверджене? Що він там такого підписав?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 07:10

  посетитель написав:
  lel написав:Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....

Вот это называется информацией по делу.Спасибо.
А не так как некоторые тут.Что то ляпнуть,а как спрашиваешь конкретно так начинается не скажу и т.п. и в итоге выясняется что то что было сказано вначале не соответствует фактам.

То же самое я писал пару страниц назад. Просто оно вам не надо. У вас детские вопросы, а где, а как и т.д. Я задался целью на очередную покупку месяц назад, пролистал сайты с продажами и выехал в Киев. Ехал конкретно за одной квартирой, но купил др., которую показал риелтор. Кстати за два дня посмотрел не одну квартиру в разных районах. Есть ИМЕННО НА СЕГОДНЯ разные варианты покупок предположим однушек в одной ценовой категории с ремонтами до 40 тыс.дол. Что будет завтра?. Рынок недвиги реагирует очень сильно и моментально. Можно утром проснуться и увидеть цены уже за 60+, а могут опустится утром к 30.
1. по переуступке - отличная развязка, отличный район, новострой, хороший этаж., отличный вид из окна, цена коммуналок комерч. Люди живут уже несколько лет, продают и сдают в аренду без проблем.
2. с вводом - хорошая развязка, хороший этаж, дома 1988- 2000г.
3. с созданным кооперативом в доме - средняя развязка, не очень хороший вид из окна, новострой, коммуналка по ценам КМДА
И можно продолжить ещё несколько пунктов, без ремонтов ещё дешевле есть варианты. Киев - это не провинция, надо чётко понимать для чего покупка и где именно надо покупать (для проживания, для работы, для сдачи в аренду и т.д.) Просто дать совет купить..... глупо, надо знать изначально цель покупки.

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

lel написав:Близький родич свідомо купив в ЖК Флагман, це як УКО ( Пер.Лобачевського). Електрика, холодна вода по звичайному тарифу. Опалення-електрика. Однокімнатна 32-35м.кв з ремонтом, технікою (кондиціонер, посудомийка, вбудована мікрохвильовка, ...), всі меблі, посуд. Ціна 35т.+ ріелтор, нотаріус.
На наступний день, через того ж ріелтора здав за 11.5т.грн. Зараз 12.
Здавав кошти на генератор для ліфта та води. Орендарям, поки, що нормально. Високий поверх. Може і вірне рішення....
ось що значить коли рил на 100% зрозумів мету покупця)
тільки б на його місці я продав би такому покупцю маф - і рентабельність вища і гемору значно менше
на моменті, звісно
але ж так само як і з нахалбудом
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
Олежан
 
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