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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2024 13:52
Феодал написав:
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня
і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
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dr_bastm
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Додано: Вів 09 лип, 2024 13:53
Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
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Бетон
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Додано: Вів 09 лип, 2024 13:57
Бетон написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво
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gonchik74
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Додано: Вів 09 лип, 2024 13:59
Бетон написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
Настає час мародерів. Інвесторів в часи "коли по вулицях тече кров".
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airmax78
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:02
airmax78 написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
В Лондоне за время Второй Мировой войны было разрушено более 1 млн. домов. Погибли более 60000 горожан. Товары и продукты распределялись по карточкам. UK, в итоге, перестала быть колониальной империей над которой никогда не заходит солнце. РН Лондона это все не убило.
Прекрасна аналогія. Але що в першу, що в другу, англійська аристократія гинула і потерпала якщо не на рівні з нижчими (відносно неї, аристократії) верствами населення, то не набагато менше. А у нас з Вами були би доволі сумні перспективи розвитку в повоєнному британському суспільстві.
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gonchik74
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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