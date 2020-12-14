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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11849118501185111852
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:52

  Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару

Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:53

  Феодал написав:
  Олежан написав:сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку

дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка

"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."

Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:57

  Бетон написав:
  Феодал написав:
  Олежан написав:сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку

дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка

"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."

Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН

Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:59

  Бетон написав:
  Феодал написав:
  Олежан написав:сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку

дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка

"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."

Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН

Настає час мародерів. Інвесторів в часи "коли по вулицях тече кров".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:02

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  Олежан написав:сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку

дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка

"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."

В Лондоне за время Второй Мировой войны было разрушено более 1 млн. домов. Погибли более 60000 горожан. Товары и продукты распределялись по карточкам. UK, в итоге, перестала быть колониальной империей над которой никогда не заходит солнце. РН Лондона это все не убило.

Прекрасна аналогія. Але що в першу, що в другу, англійська аристократія гинула і потерпала якщо не на рівні з нижчими (відносно неї, аристократії) верствами населення, то не набагато менше. А у нас з Вами були би доволі сумні перспективи розвитку в повоєнному британському суспільстві.
gonchik74
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