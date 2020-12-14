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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2024 13:52
Феодал написав:
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня
і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
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dr_bastm
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Додано: Вів 09 лип, 2024 13:53
Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
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Бетон
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Додано: Вів 09 лип, 2024 13:57
Бетон написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво
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gonchik74
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Додано: Вів 09 лип, 2024 13:59
Бетон написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
Что значит придут в себя.
Вы вообще видели сколько материалы стоят? Работа?
Если уже продаётся ниже себестоимости на 20%.
На сколько вам нужно ещё? На 80?
Если такое будет, то вы и мерседес свой, если он есть и остальное будете отдавать зв буханку хлеба.
А то все думают, что накроет то только РН
Настає час мародерів. Інвесторів в часи "коли по вулицях тече кров".
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airmax78
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:02
airmax78 написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
В Лондоне за время Второй Мировой войны было разрушено более 1 млн. домов. Погибли более 60000 горожан. Товары и продукты распределялись по карточкам. UK, в итоге, перестала быть колониальной империей над которой никогда не заходит солнце. РН Лондона это все не убило.
Прекрасна аналогія. Але що в першу, що в другу, англійська аристократія гинула і потерпала якщо не на рівні з нижчими (відносно неї, аристократії) верствами населення, то не набагато менше. А у нас з Вами були би доволі сумні перспективи розвитку в повоєнному британському суспільстві.
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gonchik74
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:10
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво
Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 09 лип, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:11
dr_bastm написав: Феодал написав:
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня
і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
Таке враження що кацапам нарешті вдалось вибудувати маршрут в обхід ППО або, якимось чином, максимально усклданити її роботу. Біда.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:15
gonchik74 написав: airmax78 написав: Феодал написав:
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
В Лондоне за время Второй Мировой войны было разрушено более 1 млн. домов. Погибли более 60000 горожан. Товары и продукты распределялись по карточкам. UK, в итоге, перестала быть колониальной империей над которой никогда не заходит солнце. РН Лондона это все не убило.
Прекрасна аналогія. Але що в першу, що в другу, англійська аристократія гинула і потерпала якщо не на рівні з нижчими (відносно неї, аристократії) верствами населення, то не набагато менше. А у нас з Вами були би доволі сумні перспективи розвитку в повоєнному британському суспільстві.
Хотів про це написати. Про те що там служили і воювали всі. І майбутня королева сиділа за кермом вантажівки, а нє Бугатті. Нажаль тому потенціал для відновлення в нас набагато нижчій. Але чи маємо ми право розкривати рота сидячі у Відні, Кракові або Марбельї...
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:16
airmax78 написав:
Таке враження що кацапам нарешті вдалось вибудувати маршрут в обхід ППО або, якимось чином, максимально усклданити її роботу. Біда.
Але є "плюси". х-101 це ж крилата ракета, тобто теоретично для Ф16 це буде легка ціль
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Додано: Вів 09 лип, 2024 14:25
airmax78 написав: Феодал написав: Олежан написав:
сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку
дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
В Лондоне за время Второй Мировой войны было разрушено более 1 млн. домов. Погибли более 60000 горожан. Товары и продукты распределялись по карточкам. UK, в итоге, перестала быть колониальной империей над которой никогда не заходит солнце. РН Лондона это все не убило.
І які ціни були в Лондоні в 1945?)
Ти коли домів, сцикун, вже липень)
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