Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
Таке враження що кацапам нарешті вдалось вибудувати маршрут в обхід ППО або, якимось чином, максимально усклданити її роботу. Біда.
Феодал написав:дешево будет когда продаваны прийдут в себя, и не только возле ст.м.лукьяновка
"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник."
В Лондоне за время Второй Мировой войны было разрушено более 1 млн. домов. Погибли более 60000 горожан. Товары и продукты распределялись по карточкам. UK, в итоге, перестала быть колониальной империей над которой никогда не заходит солнце. РН Лондона это все не убило.
І які ціни були в Лондоні в 1945?) Ти коли домів, сцикун, вже липень)
Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут. Ну що, мені її кидати? І що? Я повернусь шоб що? Повернуть разом з роботою - то зовсім інше питання буде. Сидіти в Києві без роботи - таке собі рішення.
Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження. Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.
Про цены и достаток людей. Тур в Турцию на 7 дней, взрослый + ребёнок хороший отель. Цена 3500евро по курсу в грн. Первое сообщение... бля...ма....вы что....какие туры, а цены... с ума сошли... у нас война, а вы выставляете туры. Второе сообщение. Добрый день, куда скинуть деньги. На какие числа есть места.