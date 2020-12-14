Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження. Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.
Про цены и достаток людей. Тур в Турцию на 7 дней, взрослый + ребёнок хороший отель. Цена 3500евро по курсу в грн. Первое сообщение... бля...ма....вы что....какие туры, а цены... с ума сошли... у нас война, а вы выставляете туры. Второе сообщение. Добрый день, куда скинуть деньги. На какие числа есть места.
airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження. Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.
сказкі вєского лєса ))
А як всі українські закордонні представництва, дипломатичні місії і т.д. і т.п. працюють? Чи там одні жінки, багатодітні батьки та інваліди?
airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження. Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.
сказкі вєского лєса ))
А як всі українські закордонні представництва, дипломатичні місії і т.д. і т.п. працюють? Чи там одні жінки, багатодітні батьки та інваліди?
дипломати НЕ підлягають мобілізації, бестроково і без броні.
airmax78 написав:Тобто ви визнаєте що є категорії громадян, які є громадянами України проте чомусь цілком офіційно мають дещо інші права та обов'язки. До речі, я не кажу що це правильно, але ж воно так є.
при чому тут "категорії громадян" до того що ти брешеш всіх про свою бронь? засцяв і втік - шо тут такого, мільйони так зробили і не паряться.
airmax78 написав:Тобто ви визнаєте що є категорії громадян, які є громадянами України проте чомусь цілком офіційно мають дещо інші права та обов'язки. До речі, я не кажу що це правильно, але ж воно так є.
при чому тут "категорії громадян" до того що ти брешеш всіх про свою бронь? засцяв і втік - шо тут такого, мільйони так зробили і не паряться.
А я не втік, маю бронь, і все одно парюсь через те що я за кордоном, а ви страждаєте. Бо я - не мільйони.