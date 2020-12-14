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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11850118511185211853
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:34

  dr_bastm написав:
  Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару

Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні

Та не одна. Тут відосік хороший є:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2372 ... /#comments
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 15:32

  airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.


Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.
Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.


сказкі вєского лєса ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 15:46

Про цены и достаток людей.
Тур в Турцию на 7 дней, взрослый + ребёнок хороший отель. Цена 3500евро по курсу в грн.
Первое сообщение... бля...ма....вы что....какие туры, а цены... с ума сошли... у нас война, а вы выставляете туры.
Второе сообщение. Добрый день, куда скинуть деньги. На какие числа есть места.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 16:15

  sergey_stasyuk555 написав:
  airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.


Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.
Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.


сказкі вєского лєса ))

А як всі українські закордонні представництва, дипломатичні місії і т.д. і т.п. працюють? Чи там одні жінки, багатодітні батьки та інваліди?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 16:23

  airmax78 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  airmax78 написав:Ну чому я сцикун? В мене ж бронь. Робота тут.


Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до України після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.
Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.


сказкі вєского лєса ))

А як всі українські закордонні представництва, дипломатичні місії і т.д. і т.п. працюють? Чи там одні жінки, багатодітні батьки та інваліди?

дипломати НЕ підлягають мобілізації, бестроково і без броні.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 16:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  airmax78 написав:А як всі українські закордонні представництва, дипломатичні місії і т.д. і т.п. працюють? Чи там одні жінки, багатодітні батьки та інваліди?

дипломати НЕ підлягають мобілізації, бестроково і без броні.

Тобто ви визнаєте що є категорії громадян, які є громадянами України проте чомусь цілком офіційно мають дещо інші права та обов'язки. До речі, я не кажу що це правильно, але ж воно так є.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 16:37

  airmax78 написав:Тобто ви визнаєте що є категорії громадян, які є громадянами України проте чомусь цілком офіційно мають дещо інші права та обов'язки. До речі, я не кажу що це правильно, але ж воно так є.

при чому тут "категорії громадян" до того що ти брешеш всіх про свою бронь?
засцяв і втік - шо тут такого, мільйони так зробили і не паряться.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 16:52

  Бетон написав:
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво

Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад


Тю, я продав в два рази дорожче ніж купив.Але є нюанс :) .

І таки да, все дорожчає...Але з тим же нюансом )))
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 17:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  airmax78 написав:Тобто ви визнаєте що є категорії громадян, які є громадянами України проте чомусь цілком офіційно мають дещо інші права та обов'язки. До речі, я не кажу що це правильно, але ж воно так є.

при чому тут "категорії громадян" до того що ти брешеш всіх про свою бронь?
засцяв і втік - шо тут такого, мільйони так зробили і не паряться.

А я не втік, маю бронь, і все одно парюсь через те що я за кордоном, а ви страждаєте. Бо я - не мільйони.
airmax78
 
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