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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11850118511185211853
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:34

  dr_bastm написав:
  Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару

Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні

Та не одна. Тут відосік хороший є:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2372 ... /#comments
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 15:46

Про цены и достаток людей.
Тур в Турцию на 7 дней, взрослый + ребёнок хороший отель. Цена 3500евро по курсу в грн.
Первое сообщение... бля...ма....вы что....какие туры, а цены... с ума сошли... у нас война, а вы выставляете туры.
Второе сообщение. Добрый день, куда скинуть деньги. На какие числа есть места.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 16:52

  Бетон написав:
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво

Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад


Тю, я продав в два рази дорожче ніж купив.Але є нюанс :) .

І таки да, все дорожчає...Але з тим же нюансом )))
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:02

  посетитель написав:
  Бетон написав:
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво

Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад


Тю, я продав в два рази дорожче ніж купив.Але є нюанс :) .

І таки да, все дорожчає...Але з тим же нюансом )))

Це означає тільки те,що в 22 році було дно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:31

  flyman написав:
  lel написав:
sergikkc007 написав:Rack що таке ЯЗ с ОШ ?
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура.
ЯЗ- ядерна зима.
ОШ- забув поки писав.

вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим

Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал.
По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:07

  Rack написав:
  flyman написав:вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим

Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал.
По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.

Юра його звали. Тільки проблема в тому що для того щоб бути активом з низьким ризиком нерухомість повинна знаходитись в країні з низьким ризиком. Звідси дуже сумний висновок: в Україні немає нерухомості з низьким рівнем ризику.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:43

  airmax78 написав:
  Rack написав:
  flyman написав:вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим

Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал.
По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.

Юра його звали. Тільки проблема в тому що для того щоб бути активом з низьким ризиком нерухомість повинна знаходитись в країні з низьким ризиком. Звідси дуже сумний висновок: в Україні немає нерухомості з низьким рівнем ризику.

А Закарпаття?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:44

  airmax78 написав:
  Rack написав:
  flyman написав:вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим

Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал.
По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.

Юра його звали. Тільки проблема в тому що для того щоб бути активом з низьким ризиком нерухомість повинна знаходитись в країні з низьким ризиком. Звідси дуже сумний висновок: в Україні немає нерухомості з низьким рівнем ризику.

Так це ж Відень РЖН!
"купувати нерухомість в якій іде війна - це клініка" (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:46

  Олежан написав:сейчас возле ст.м.лукьяновка можна за очень дешево купить квартирку

надеюсь насыпать 100500 ссылок на конкретные объекты не сложно будет?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво

100%ный гон
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