Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:"Пошкоджено більше сотні будинків у Києві внаслідок російського ракетного удару
Офіційно, як мінімум одна крилата ракета х-101 пересікла ППО Києва, серед ясного дня і влучила в дитячу лікарню. А по відео з мережі, декілька ракет влучили біля Лук'янівки. Як на мене, це поганий знак. Наступна атака покаже, чи можна повернути статус безпеки для Києва. Бо як на мене Київ тримається на парі ТЕЦ і одній ГЕС. Там сподіваюся захист на вищому рівні
Про цены и достаток людей. Тур в Турцию на 7 дней, взрослый + ребёнок хороший отель. Цена 3500евро по курсу в грн. Первое сообщение... бля...ма....вы что....какие туры, а цены... с ума сошли... у нас война, а вы выставляете туры. Второе сообщение. Добрый день, куда скинуть деньги. На какие числа есть места.
Років 10 назад на цій гілці була в ходу така абревіатура. ЯЗ- ядерна зима. ОШ- забув поки писав.
вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал. По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.
flyman написав:вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал. По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.
Юра його звали. Тільки проблема в тому що для того щоб бути активом з низьким ризиком нерухомість повинна знаходитись в країні з низьким ризиком. Звідси дуже сумний висновок: в Україні немає нерухомості з низьким рівнем ризику.
flyman написав:вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал. По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.
Юра його звали. Тільки проблема в тому що для того щоб бути активом з низьким ризиком нерухомість повинна знаходитись в країні з низьким ризиком. Звідси дуже сумний висновок: в Україні немає нерухомості з низьким рівнем ризику.
flyman написав:вОгняний Шторм, тільки порядок подій інший, спочатку ОШ потім ЯЗ: жівиє будуть завідовать мьйортвим
Забыл ник этого товарища в пальто, который пророчил все эти абревиатуры...а, еще пепел там присутствовал. По поводу покупки проблемных объектов по дешёвке с целью дальнейшей сдачи в аренду...ну это как вкладывать в стартап, инвестор должен понимать, что возврат вложенных денежных средств возможен лишь при достижении проектом успеха. Для меня недвижимость это более консервативный объект инвестиций,с низкими рисками, от которого я не жду сверхприбыли, но и вероятность вернуть свое тут достаточно высока. Форс мажор, конечно, везде возможен.
Юра його звали. Тільки проблема в тому що для того щоб бути активом з низьким ризиком нерухомість повинна знаходитись в країні з низьким ризиком. Звідси дуже сумний висновок: в Україні немає нерухомості з низьким рівнем ризику.
Так це ж Відень РЖН! "купувати нерухомість в якій іде війна - це клініка" (с) (тм)