Тут ринок перегрітий. Як тільки кордон відкриють - сотні тисяч місних виїде і ціни впадуть мінімум вдвічі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2024 23:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 10 лип, 2024 01:47
Это конкретно какая Тойота, какого года и комплектации, джип, седан, кроссовер или минивэн Сиенна?
Финик сейчас продать малореально, в отличии от жрущего те же 25-30л G63(коллцентры и наркота в телеге рулят), ну как малореально - везти с Америки битка бессмысленно, а продать можно всё, снижая цену на тысячу(3% к примеру) увеличиваешь целевую аудиторию далеко не на 5% даже.
В 22м во время блэкаутов мне ждановские перекупы говорили, что ремонт битка сейчас идёт в подарок покупану, думаю как они руками своих невыехавших мастеров его делали, то такой "хороший" действительно и бесплатно не нужен, возможно в сфере ваших ремонтов тоже такого лайна полно, но квартипу в отличии от битого финика или рейнджа на копарте не купишь.
Интересно, а как сейчас поживает растущий рынок электромобилей, особенно тех что жрут не 10квт/часов на сотню по городу(Рено Зои и прочие Смарты) и заряжаются дома от розетки в гараже по 2.16? Сейчас у нас в 1.15 отрубили до пяти минимум свет, так что все эти Теслы во дворе зарядятся только от космического эфира и полярного сияния
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|