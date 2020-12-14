Додано: Сер 10 лип, 2024 01:47

Бетон написав: Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво

Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад

Это конкретно какая Тойота, какого года и комплектации, джип, седан, кроссовер или минивэн Сиенна?Финик сейчас продать малореально, в отличии от жрущего те же 25-30л G63(коллцентры и наркота в телеге рулят), ну как малореально - везти с Америки битка бессмысленно, а продать можно всё, снижая цену на тысячу(3% к примеру) увеличиваешь целевую аудиторию далеко не на 5% даже.В 22м во время блэкаутов мне ждановские перекупы говорили, что ремонт битка сейчас идёт в подарок покупану, думаю как они руками своих невыехавших мастеров его делали, то такой "хороший" действительно и бесплатно не нужен, возможно в сфере ваших ремонтов тоже такого лайна полно, но квартипу в отличии от битого финика или рейнджа на копарте не купишь.Интересно, а как сейчас поживает растущий рынок электромобилей, особенно тех что жрут не 10квт/часов на сотню по городу(Рено Зои и прочие Смарты) и заряжаются дома от розетки в гараже по 2.16? Сейчас у нас в 1.15 отрубили до пяти минимум свет, так что все эти Теслы во дворе зарядятся только от космического эфира и полярного сиянияПыСы - интересно а как рынок недвиги в 100% безгазовых высотках среагировал на перспективы многолетних веерных отключений? Или на фоне цены Славутича там или Джека 2х105кгрн за две нормальные станции квт/часов так на пять это пыль и пересичный внимания не обращает на неработающие кондёры, микроволновки, плиты и бойлеры?