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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11851118521185311854
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 23:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:А Закарпаття?
Тут ринок перегрітий. Як тільки кордон відкриють - сотні тисяч місних виїде і ціни впадуть мінімум вдвічі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 01:47

  Бетон написав:
Авторинок накрило набагато раніше. Все, що дорожче 10-ки стоїть мертво

Я в упор не бачу цінопада. Мою тойоту купують за ту ж саму ціну, що купив я 2 роки назад

Это конкретно какая Тойота, какого года и комплектации, джип, седан, кроссовер или минивэн Сиенна?
Финик сейчас продать малореально, в отличии от жрущего те же 25-30л G63(коллцентры и наркота в телеге рулят), ну как малореально - везти с Америки битка бессмысленно, а продать можно всё, снижая цену на тысячу(3% к примеру) увеличиваешь целевую аудиторию далеко не на 5% даже.
В 22м во время блэкаутов мне ждановские перекупы говорили, что ремонт битка сейчас идёт в подарок покупану, думаю как они руками своих невыехавших мастеров его делали, то такой "хороший" действительно и бесплатно не нужен, возможно в сфере ваших ремонтов тоже такого лайна полно, но квартипу в отличии от битого финика или рейнджа на копарте не купишь.
Интересно, а как сейчас поживает растущий рынок электромобилей, особенно тех что жрут не 10квт/часов на сотню по городу(Рено Зои и прочие Смарты) и заряжаются дома от розетки в гараже по 2.16? Сейчас у нас в 1.15 отрубили до пяти минимум свет, так что все эти Теслы во дворе зарядятся только от космического эфира и полярного сияния :mrgreen:
ПыСы - интересно а как рынок недвиги в 100% безгазовых высотках среагировал на перспективы многолетних веерных отключений? Или на фоне цены Славутича там или Джека 2х105кгрн за две нормальные станции квт/часов так на пять это пыль и пересичный внимания не обращает на неработающие кондёры, микроволновки, плиты и бойлеры?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

колеги, а чи користується хтось якимись ботами при пошуку/продажу, оренді та просто моніторингу ринку нерухомості?
зокрема цікавить моніторинг оренди комерції, для якої досі нічого працюючого окрім наскрізь корумпованого олх, злитих звітів АН та сарафанного радіо не існує, на відміну від жилої
може хтось чув про якісь працюючі боти в цьому напрямку?
імхо на сьогодні це найбільш незаповнена ніша, навіть аналога бьорда для комерції не існує

умовним баракам на замітку, до речі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:колеги, а чи користується хтось якимись ботами при пошуку/продажу, оренді та просто моніторингу ринку нерухомості?
зокрема цікавить моніторинг оренди комерції, для якої досі нічого працюючого окрім наскрізь корумпованого олх, злитих звітів АН та сарафанного радіо не існує, на відміну від жилої
може хтось чув про якісь працюючі боти в цьому напрямку?
імхо на сьогодні це найбільш незаповнена ніша, навіть аналога бьорда для комерції не існує

умовним баракам на замітку, до речі
А що є для житлової?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:А що є для житлової?


по оренді є щонайменш дитя ЛУНа - бьорд
та й окрім лоха є ще всілякі луни та реалти, боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
GALeon написав:А що є для житлової?


по оренді є щонайменш дитя ЛУНа - бьорд
та й окрім лоха є ще всілякі луни та реалти, боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною
цікавлять чат-боти
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon написав:А що є для житлової?


по оренді є щонайменш дитя ЛУНа - бьорд
та й окрім лоха є ще всілякі луни та реалти, боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною
цікавлять чат-боти
kingkongovets написав:… боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною


я ж ніби вже двічі написав, ви читати вмієте?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon"]
А що є для житлової?


по оренді є щонайменш дитя ЛУНа - бьорд
та й окрім лоха є ще всілякі луни та реалти, боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною
цікавлять чат-боти
[quote="kingkongovets написав:… боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною


я ж ніби вже двічі написав, ви читати вмієте?[/quote]Я пиьав про конкретні, які ви знаєте? Бо якісь і по комерційці є
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets"][quote="GALeon"]
А що є для житлової?


по оренді є щонайменш дитя ЛУНа - бьорд
та й окрім лоха є ще всілякі луни та реалти, боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною
цікавлять чат-боти
[quote="kingkongovets написав:… боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною


я ж ніби вже двічі написав, ви читати вмієте?[/quote]Я пиьав про конкретні, які ви знаєте? Бо якісь і по комерційці є[/quote]чоловіче, ВИ знаєте щось конкретне?
якщо ні - не зайобуйте бдлск
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon"][quote="kingkongovets"][quote="GALeon"]
А що є для житлової?


по оренді є щонайменш дитя ЛУНа - бьорд
та й окрім лоха є ще всілякі луни та реалти, боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною
цікавлять чат-боти
[quote="kingkongovets написав:… боти якісь теж ніби існують, але мене цікавить саме те, що працює з комерційною


я ж ніби вже двічі написав, ви читати вмієте?[/quote]Я пиьав про конкретні, які ви знаєте? Бо якісь і по комерційці є[/quote]чоловіче, ВИ знаєте щось конкретне?
якщо ні - не зайобуйте бдлск[/quote]Я думав ви знаєте
GALeon
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