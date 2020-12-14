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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лип, 2024 15:49
трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості
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kingkongovets
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:38
kingkongovets написав:
трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості
в селі за 50-100 км не пробували від столиці, там закинутих ферм повно, за $8-10 м2 думаю, там ще блекджек з доярками буде щовечора як бонус
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flyman
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:58
flyman написав: kingkongovets написав:
трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості
в селі за 50-100 км не пробували від столиці, там закинутих ферм повно, за $8-10 м2 думаю, там ще блекджек з доярками буде щовечора як бонус
Там же 30 інженерів з механізаторів наберуть(за умови, що їх ТЦК ще не бусифікувало😏)
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Bolt
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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