Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:ПыСы - интересно а как рынок недвиги в 100% безгазовых высотках среагировал на перспективы многолетних веерных отключений? Или на фоне цены Славутича там или Джека 2х105кгрн за две нормальные станции квт/часов так на пять это пыль и пересичный внимания не обращает на неработающие кондёры, микроволновки, плиты и бойлеры?
заезжал в гости к товарищу на кухне гламурно встроена 2х газовая плита подключенная к баллону 10л которого не видно) всю "критичную инфраструктуру" квартиры на мин 10 часов закрывает инвертор с аккумами(подключается автоматически) при доме есть ген который обеспечивает работу насосов и 1го лифта во время отключения "все просто"(с) еще вопросы?)
Прохожий «Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию. Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК. Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.
барабашов написав:ПыСы - интересно а как рынок недвиги в 100% безгазовых высотках среагировал на перспективы многолетних веерных отключений? Или на фоне цены Славутича там или Джека 2х105кгрн за две нормальные станции квт/часов так на пять это пыль и пересичный внимания не обращает на неработающие кондёры, микроволновки, плиты и бойлеры?
заезжал в гости к товарищу на кухне гламурно встроена 2х газовая плита подключенная к баллону 10л которого не видно) всю "критичную инфраструктуру" квартиры на мин 10 часов закрывает инвертор с аккумами(подключается автоматически) при доме есть ген который обеспечивает работу насосов и 1го лифта во время отключения "все просто"(с) еще вопросы?)
Есть вопрос. Как у него с огнетушителями и страховкой имущества?
Hotab написав:Прохожий «Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию. Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК. Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.
к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много "мух" которые будут греть воду в баклажках, увы... в частном доме все решается просто, или-или)