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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11853118541185511856>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 16:38

  kingkongovets написав:трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості

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в селі за 50-100 км не пробували від столиці, там закинутих ферм повно, за $8-10 м2 думаю, там ще блекджек з доярками буде щовечора як бонус
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 16:58

  flyman написав:
  kingkongovets написав:трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості

Зображення

в селі за 50-100 км не пробували від столиці, там закинутих ферм повно, за $8-10 м2 думаю, там ще блекджек з доярками буде щовечора як бонус

Там же 30 інженерів з механізаторів наберуть(за умови, що їх ТЦК ще не бусифікувало😏)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:22

  барабашов написав:ПыСы - интересно а как рынок недвиги в 100% безгазовых высотках среагировал на перспективы многолетних веерных отключений? Или на фоне цены Славутича там или Джека 2х105кгрн за две нормальные станции квт/часов так на пять это пыль и пересичный внимания не обращает на неработающие кондёры, микроволновки, плиты и бойлеры?

заезжал в гости к товарищу
на кухне гламурно встроена 2х газовая плита подключенная к баллону 10л которого не видно)
всю "критичную инфраструктуру" квартиры на мин 10 часов закрывает инвертор с аккумами(подключается автоматически)
при доме есть ген который обеспечивает работу насосов и 1го лифта во время отключения
"все просто"(с)
еще вопросы?)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:41

Прохожий
«Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию.
Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК.
Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:41

  Прохожий написав:
  барабашов написав:ПыСы - интересно а как рынок недвиги в 100% безгазовых высотках среагировал на перспективы многолетних веерных отключений? Или на фоне цены Славутича там или Джека 2х105кгрн за две нормальные станции квт/часов так на пять это пыль и пересичный внимания не обращает на неработающие кондёры, микроволновки, плиты и бойлеры?

заезжал в гости к товарищу
на кухне гламурно встроена 2х газовая плита подключенная к баллону 10л которого не видно)
всю "критичную инфраструктуру" квартиры на мин 10 часов закрывает инвертор с аккумами(подключается автоматически)
при доме есть ген который обеспечивает работу насосов и 1го лифта во время отключения
"все просто"(с)
еще вопросы?)

Есть вопрос. Как у него с огнетушителями и страховкой имущества?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:42

  Bolt написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:трішки про сьогодняшні реалії київського ринку комерційної нерухомості

Зображення

в селі за 50-100 км не пробували від столиці, там закинутих ферм повно, за $8-10 м2 думаю, там ще блекджек з доярками буде щовечора як бонус

Там же 30 інженерів з механізаторів наберуть(за умови, що їх ТЦК ще не бусифікувало😏)

Не наберуть, банально кваліфікованих інженерів не буде.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:45

  Investor_K написав:Есть вопрос. Как у него с огнетушителями и страховкой имущества?

За таких витрат, вогнегасники та пожежні рукави в квартирі, то на знижку від ДБЖ - копійки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55

  Hotab написав:Прохожий
«Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию.
Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК.
Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.

к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много "мух" которые будут греть воду в баклажках, увы...
в частном доме все решается просто, или-или)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 22:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд
Бетон
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