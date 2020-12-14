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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11853118541185511856
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 22:45

  Бетон написав:Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд

Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет
Hotab
 
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