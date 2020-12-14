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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2024 00:23
Hotab написав: Бетон написав:
Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд
Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет
Всё у меня впереди. И аресты и уголовные преследования и пытки в тцк. На радость обществу
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Бетон
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Додано: Чет 11 лип, 2024 00:24
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд
Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет
Всё у меня впереди. И аресты и уголовные преследования и пытки в тцк. На радость обществу
Ви зібралися когось катувати?
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Faceless
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Додано: Чет 11 лип, 2024 11:25
Faceless написав: Бетон написав: Бетон написав:
Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд
Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет
Всё у меня впереди. И аресты и уголовные преследования и пытки в тцк. На радость обществу
Ви зібралися когось катувати?
Ехех. Ага кожен день їзжу в бус скот закидую)
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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