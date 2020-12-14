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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11853118541185511856
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:23

  Hotab написав:
  Бетон написав:Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд

Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет

Всё у меня впереди. И аресты и уголовные преследования и пытки в тцк. На радость обществу
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд

Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет

Всё у меня впереди. И аресты и уголовные преследования и пытки в тцк. На радость обществу
Ви зібралися когось катувати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:25

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Вы ездите туда сюда, мы завидуем. Давайте вы тоже пострадайте в ваши редкие, как это по французски - voyage в Киев.
И нам приятно и вам для антуража, ну вроде как почти убд

Тебе ТЦК легко может организовать нечастое пребывание в Киеве. Но ты почему то не рад.
Какой-то балованный, сам не знает что хочет
Всё у меня впереди. И аресты и уголовные преследования и пытки в тцк. На радость обществу
Ви зібралися когось катувати?

Ехех. Ага кожен день їзжу в бус скот закидую)
Бетон
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  #<1 ... 11853118541185511856
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