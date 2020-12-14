Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Прохожий «Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию. Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК. Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.
к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много тех которые будут греть воду в баклажках, увы... в частном доме все решается просто, или-или)