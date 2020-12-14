За таких витрат,
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:45
За таких витрат,
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55
к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много тех которые будут греть воду в баклажках, увы...
в частном доме все решается просто, или-или)
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про будинки-боржники
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:25
Две категории людей, которые покупают недвигу.
1. Люди умеют зарабатывать, думать мозгами и не сидят годами на форумах, для обсуждения покупки недвиги. Они и сами всё знают, т.к. стоимость недвиги только для тех кто постоянно в работе, постоянно в знаниях законов.
2. Люди годами сидят на форумах, т.к не могут заработать и купить. Они только дают советы на каждое сообщение, которое читает и спорит такой же самый на др. конце.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
по темі гілки - помоніторив трохи ціни в жк де продав 1к восени. нема росту, плюс мінус те саме.
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