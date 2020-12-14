За таких витрат,
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:45
За таких витрат,
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55
к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много тех которые будут греть воду в баклажках, увы...
в частном доме все решается просто, или-или)
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про будинки-боржники
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
по темі гілки - помоніторив трохи ціни в жк де продав 1к восени. нема росту, плюс мінус те саме.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 02:24
Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
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