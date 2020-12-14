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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11852118531185411855
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:45

  Investor_K написав:Есть вопрос. Как у него с огнетушителями и страховкой имущества?

За таких витрат, вогнегасники та пожежні рукави в квартирі, то на знижку від ДБЖ - копійки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55

  Hotab написав:Прохожий
«Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию.
Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК.
Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.

к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много тех которые будут греть воду в баклажках, увы...
в частном доме все решается просто, или-или)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 15:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про будинки-боржники
https://youtu.be/QxkYH4C76l0?si=g_0KdVAqB1U3QLYk
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

по темі гілки - помоніторив трохи ціни в жк де продав 1к восени. нема росту, плюс мінус те саме.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 02:24

  trololo написав:по темі гілки - помоніторив трохи ціни в жк де продав 1к восени. нема росту, плюс мінус те саме.

Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.


вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати

зи:
до речі, так а в чому «біда»?
kingkongovets
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