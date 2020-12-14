Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Прохожий «Кампус» собирается покупать Гену, чтоб запитать насосы собственной котельни, холодную воду (насосы), и хотя бы по одному лифту на секцию. Ох тяжко идет все, с учетом что нет ОСББ, а есть УК. Если порешают - можно дальше жить (прикупив индивидуальные энергостанции в квартиру) , если нет - надо искать что-то другое (это сдать, если снимут, а снять другое) , чтобы даже при нечастых визитах в Киев жить минимально комфортно.
к сожалению тяжело хоть с ОСББ хоть с УК, главная проблема что оказывается даже в новостроях где люди покупали квартиры много тех которые будут греть воду в баклажках, увы... в частном доме все решается просто, или-или)
trololo написав:по темі гілки - помоніторив трохи ціни в жк де продав 1к восени. нема росту, плюс мінус те саме.
Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію? слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати
Групу компаній «Автострада» визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві, будівництво розпочнеться у найближчі місяці. Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн
kingkongovets написав:Групу компаній «Автострада» визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві, будівництво розпочнеться у найближчі місяці. Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн