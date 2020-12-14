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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:02
барабашов написав:kingkongovets
как вы думаете, в свете прогнозов Попенко(смотрим ветку про войну) и с перспективой превратиться в "Сухум/Тбилиси прохладной зимой 93го" с ЭЭ по два часа/два раза в сутки эти треть млрд. зелени может на мобильные электростанции какие то Киевской ОВА и горсовету пустить? Ну типа тех что в составе энергопоездов были в период покорений БАМа и Уренгоя
я думаю що вам і без мене цікаво самому з собою розмовляти)
в душі не їбу про що ви і навіть не хочу цікавитись, вибачте
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:05
kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати
зи:
до речі, так а в чому «біда»?
Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:10
Rack написав: kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати
зи:
до речі, так а в чому «біда»?
Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.
нічого не зрозумів
ні в чому «біда», ні що ви встигли зробити «вчасно» - бо якщо вже намагаєтесь похвалитись вдалим рішенням, то хоча б скажіть що продали і за скільки
а те що рил завжди буде співати виключно те, що вигідно особисто йому тут вже перетиралось 100500 разів
звичайно ж він завжди буде рекомендувати продавану знизити ціну бгг
зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:40
Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."
Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:53
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тут не подают, проходи дальше...
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:28
kingkongovets написав:
нічого не зрозумів
Співчуваю, це помітно.
kingkongovets написав:
зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади
але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:31
Rack написав: kingkongovets написав:
нічого не зрозумів
Співчуваю, це помітно.
kingkongovets написав:
зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади
але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
а хтось порівнює?)
то що ви продали і за скільки?
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