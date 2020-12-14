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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11853118541185511856
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
как вы думаете, в свете прогнозов Попенко(смотрим ветку про войну) и с перспективой превратиться в "Сухум/Тбилиси прохладной зимой 93го" с ЭЭ по два часа/два раза в сутки эти треть млрд. зелени может на мобильные электростанции какие то Киевской ОВА и горсовету пустить? Ну типа тех что в составе энергопоездов были в период покорений БАМа и Уренгоя
я думаю що вам і без мене цікаво самому з собою розмовляти)
в душі не їбу про що ви і навіть не хочу цікавитись, вибачте
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:05

  kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.


вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати

зи:
до речі, так а в чому «біда»?

Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rack написав:
  kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.


вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати

зи:
до речі, так а в чому «біда»?

Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.


нічого не зрозумів
ні в чому «біда», ні що ви встигли зробити «вчасно» - бо якщо вже намагаєтесь похвалитись вдалим рішенням, то хоча б скажіть що продали і за скільки

а те що рил завжди буде співати виключно те, що вигідно особисто йому тут вже перетиралось 100500 разів
звичайно ж він завжди буде рекомендувати продавану знизити ціну бгг

зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:40

Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."

Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."
dr_bastm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:53

dr_bastm
тут не подают, проходи дальше...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:28

  kingkongovets написав:
нічого не зрозумів

Співчуваю, це помітно.
  kingkongovets написав:зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило

Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади :) але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rack написав:
  kingkongovets написав:
нічого не зрозумів

Співчуваю, це помітно.
  kingkongovets написав:зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило

Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади :) але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
а хтось порівнює?)
то що ви продали і за скільки?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:37

  dr_bastm написав:Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."

Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."

Дамбы повредить ракетами невозможно. Вообще.
Только изнутри огромным количеством взрывчатки и в определённых местах.
Пожалуйста, не ведитесь на этот бред кацапов.
Это тонны взрывчатки.
Бетон
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