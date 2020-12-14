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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:02
барабашов написав:kingkongovets
как вы думаете, в свете прогнозов Попенко(смотрим ветку про войну) и с перспективой превратиться в "Сухум/Тбилиси прохладной зимой 93го" с ЭЭ по два часа/два раза в сутки эти треть млрд. зелени может на мобильные электростанции какие то Киевской ОВА и горсовету пустить? Ну типа тех что в составе энергопоездов были в период покорений БАМа и Уренгоя
я думаю що вам і без мене цікаво самому з собою розмовляти)
в душі не їбу про що ви і навіть не хочу цікавитись, вибачте
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:05
kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати
зи:
до речі, так а в чому «біда»?
Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:10
Rack написав: kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати
зи:
до речі, так а в чому «біда»?
Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.
нічого не зрозумів
ні в чому «біда», ні що ви встигли зробити «вчасно» - бо якщо вже намагаєтесь похвалитись вдалим рішенням, то хоча б скажіть що продали і за скільки
а те що рил завжди буде співати виключно те, що вигідно особисто йому тут вже перетиралось 100500 разів
звичайно ж він завжди буде рекомендувати продавану знизити ціну бгг
зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:40
Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."
Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."
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dr_bastm
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:53
dr_bastm
тут не подают, проходи дальше...
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:28
kingkongovets написав:
нічого не зрозумів
Співчуваю, це помітно.
kingkongovets написав:
зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади
але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:31
Rack написав: kingkongovets написав:
нічого не зрозумів
Співчуваю, це помітно.
kingkongovets написав:
зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади
але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
а хтось порівнює?)
то що ви продали і за скільки?
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:37
dr_bastm написав:
Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."
Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."
Дамбы повредить ракетами невозможно. Вообще.
Только изнутри огромным количеством взрывчатки и в определённых местах.
Пожалуйста, не ведитесь на этот бред кацапов.
Это тонны взрывчатки.
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Бетон
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:37
Бетон написав:
Дамбы повредить ракетами невозможно. Вообще.
Только изнутри огромным количеством взрывчатки и в определённых местах.
Пожалуйста, не ведитесь на этот бред кацапов.
Это тонны взрывчатки.
Гуглив скільки ракет треба на Київську ГЕС, чомусь підрахунок був в Storm Shadow, 40 ракет, по 0,5т. Еквівалент 20 шт. х-101. Хз як рахував той експерт. Інші теж кажуть, що взагалі неможна або реально знищити тільки верхній шар на один метр, що теж створить проблем. Мінус Корчувате, Русанівські і Нижні сади
Тому вірогідніше, це був анонс ударів по енергетиці, але якщо дамба дасть тріщину, то це не вони. Тобто план мінімум, це по типу знищення Дніпро ГЕС, по максимуму руйнування, як Каховської ГЕС.
До появи Ф16 які будуть збивати ракети, вікно можливостей точно є. Хз хто зараз взагалі щось купує.
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dr_bastm
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