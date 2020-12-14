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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2024 07:10
Бетон написав: dr_bastm написав:
Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."
Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."
Дамбы повредить ракетами невозможно. Вообще.
Только изнутри огромным количеством взрывчатки и в определённых местах.
Пожалуйста, не ведитесь на этот бред кацапов.
Это тонны взрывчатки.
а если ядерным оружием?
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