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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11854118551185611857
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 07:10

  Бетон написав:
  dr_bastm написав:Можливо анонс, а може просто лякають. Головна сьогоднішня новина така - "У російському МЗС заявили, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити росію."

Вже якийсь експерт, можливо з нерухомості, на уніан дав інтерв'ю "За його слвами, може відбутися підтоплення певних районів Києва, але рівень води не перевищуватиме 1 метра."

Дамбы повредить ракетами невозможно. Вообще.
Только изнутри огромным количеством взрывчатки и в определённых местах.
Пожалуйста, не ведитесь на этот бред кацапов.
Это тонны взрывчатки.


а если ядерным оружием?
Олежан
 
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