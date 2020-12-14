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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2024 16:21
тем временем киевляне инвалиды праздную свадьбу в италии где выступает галкин.
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Олежан
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Додано: Суб 13 лип, 2024 16:48
Олежан написав:
тем временем киевляне инвалиды праздную свадьбу в италии где выступает галкин.
У вас помилка в слові « мільойнери»
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gonchik74
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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