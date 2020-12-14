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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11854118551185611857
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:09

хочеш квартиру - будуй сам

  rjkz написав:

звучить як мотто нахалбуда ПС
flyman
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  #<1 ... 11854118551185611857
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