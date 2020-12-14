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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11854118551185611857
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:09

хочеш квартиру - будуй сам

  rjkz написав:

звучить як мотто нахалбуда ПС
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:52

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:Групу компаній «Автострада» визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві, будівництво розпочнеться у найближчі місяці. Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн

https://forbes.ua/news/budivnitstvo-met ... lwFlV5d6bw

Цікаво, що рухає тими людьми, які витрачають 13 млрд. грн на нову гілку метро на 3 рік повномасштабної війни? Чим вони керуються?

Мутиво с Автострадой(условия тендера были специально прописаны под ее победу) в отсутствие войны могло закончиться протестами/митингами. Поэтому пилят бабло пока протесты запрещены.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:42

Все просто©))

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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Faceless
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