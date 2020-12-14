Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Групу компаній «Автострада» визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві, будівництво розпочнеться у найближчі місяці. Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути