Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.
вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію? слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати
зи: до речі, так а в чому «біда»?
Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.
нічого не зрозумів ні в чому «біда», ні що ви встигли зробити «вчасно» - бо якщо вже намагаєтесь похвалитись вдалим рішенням, то хоча б скажіть що продали і за скільки
а те що рил завжди буде співати виключно те, що вигідно особисто йому тут вже перетиралось 100500 разів звичайно ж він завжди буде рекомендувати продавану знизити ціну бгг
зи: а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
kingkongovets написав:Групу компаній «Автострада» визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві, будівництво розпочнеться у найближчі місяці. Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...