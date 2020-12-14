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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11854118551185611857>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rack написав:
  kingkongovets написав:
Rack написав:Тут інша біда- плюс мінус те саме, але стоять мертво, продажів майже немає. Я теж восені один не зовсім ліквідний об'єкт по теперішнім часам (високий поверх) продав - спілкуюсь с рилом, який покупця привів - каже, вчасно ми ціну скинули - всі конкуренти, які ми дивились, досі стоять.


вчасно для чого? щоб він зміг заробити свою комісію?
слухати штампи та бородаті домашні заготовки рилів, особливо в подібні часи - ну таке, не хочу ображати

зи:
до речі, так а в чому «біда»?

Якщо для вас це не очевидно, пояснюю (хоча, здається, підкормлюю троля). КРЖН майже в ступорі останні декілька місяців. Я постійно моніторю цікаві для мене райони, і слова рила тільки підтвердили мої спостереження. Якщо ви маєте інши статистичні данні - будь ласка, не вагайтесь.


нічого не зрозумів
ні в чому «біда», ні що ви встигли зробити «вчасно» - бо якщо вже намагаєтесь похвалитись вдалим рішенням, то хоча б скажіть що продали і за скільки

а те що рил завжди буде співати виключно те, що вигідно особисто йому тут вже перетиралось 100500 разів
звичайно ж він завжди буде рекомендувати продавану знизити ціну бгг

зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:28

  kingkongovets написав:
нічого не зрозумів

Співчуваю, це помітно.
  kingkongovets написав:зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило

Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади :) але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rack написав:
  kingkongovets написав:
нічого не зрозумів

Співчуваю, це помітно.
  kingkongovets написав:зи:
а данні я маю і не статистичні, а цифри реальних угод, які все ж таки йдуть і більш того - навіть викладав їх тут, але це нікого не зацікавило

Звісно, що у Києві угоди є, я навіть очікував на приклади :) але це навіть з минулим роком у порівняння не йде.
а хтось порівнює?)
то що ви продали і за скільки?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:09

хочеш квартиру - будуй сам

  rjkz написав:

звучить як мотто нахалбуда ПС
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:52

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:Групу компаній «Автострада» визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві, будівництво розпочнеться у найближчі місяці. Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн

https://forbes.ua/news/budivnitstvo-met ... lwFlV5d6bw

Цікаво, що рухає тими людьми, які витрачають 13 млрд. грн на нову гілку метро на 3 рік повномасштабної війни? Чим вони керуються?

Мутиво с Автострадой(условия тендера были специально прописаны под ее победу) в отсутствие войны могло закончиться протестами/митингами. Поэтому пилят бабло пока протесты запрещены.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:42

Все просто©))

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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:32

  Faceless написав:
kingkongovets написав:У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути


Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Slon_Nosov
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