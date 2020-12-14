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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 09:41
Slon_Nosov написав: Faceless написав:
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
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Додано: Пон 15 лип, 2024 09:48
Faceless написав: Slon_Nosov написав: Faceless написав:
Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...
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Додано: Пон 15 лип, 2024 09:51
Slon_Nosov написав:
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф",
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Додано: Пон 15 лип, 2024 09:59
flyman написав: Slon_Nosov написав:
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф",
цоколь грає новими барвами
Не уявляю життездатність такої ідеї в умовах постійно працьюючого генератора.
Перші поверхи не будуть користуватись, а останні не потянуть фінансово.
Ідея з терміналами гарно підходить для додаткового доїння мешканців управляючою компанією, в звичайних умовах. Там можна ще вагу людини/людей врахувати, щоб меньше жерли та у двох не їздили...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Пон 15 лип, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:31
Slon_Nosov написав: Faceless написав: Slon_Nosov написав:
Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...[/quote]
Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися.
Проте, як на мене, питання водопостачання більш важливе і вирішується дешевше.
Щодо ліфтів - чимало ЖК вирішили проблему, заживляючи від генератора один ліфт на секцію/під'їзд. Інвестиції не такі вже й великі, насправді. Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35
У верхних этажей вечная проблема крыши. Проблема нижних этажей вонь из подвалов. Они не понимают др. друга и постоянная возня кто за что должен. Так и живут люди в этих домах в бардаке и нищите. У людей в мозгах нет - общая проблема. Моя проблема важней проблемы соседа.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:37
Faceless написав:Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.
так отож, це не найскладніше, а майже неможливо
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kingkongovets
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:45
kingkongovets написав:
Faceless написав:Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.
так отож, це не найскладніше, а майже неможливо
Тому що хуторянське мислення.
Головне, щоб на моєму хуторі мені було добре.
Що за воротами - пофіг, хоч трава не рости.
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Frant
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:48
Frant написав:
Що за воротами - пофіг, хоч трава не рости.
Здесь я с вами не согласен. Что в доме с технич. ситями всем насрать. В основном обсуждение на лавочках, у кого под окнами дома высажена лучшая грядка из цветочков))
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