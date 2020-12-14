Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Faceless написав: Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф", цоколь грає новими барвами
Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф", цоколь грає новими барвами
Не уявляю життездатність такої ідеї в умовах постійно працьюючого генератора. Перші поверхи не будуть користуватись, а останні не потянуть фінансово. Ідея з терміналами гарно підходить для додаткового доїння мешканців управляючою компанією, в звичайних умовах. Там можна ще вагу людини/людей врахувати, щоб меньше жерли та у двох не їздили...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 15 лип, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися. Проте, як на мене, питання водопостачання більш важливе і вирішується дешевше. Щодо ліфтів - чимало ЖК вирішили проблему, заживляючи від генератора один ліфт на секцію/під'їзд. Інвестиції не такі вже й великі, насправді. Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.
Faceless написав:Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися.
«Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ «Художник», спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Серед яких, зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублюючим джерелом електроенергії. Зокрема для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії.
Від батарей автономно може повністю працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А, якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням - на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин.
Усього в будинку виконали робіт на 8,8 млн грн, з яких 6,6 млн грн – відшкодувало місто. Решту – зібрали мешканці.
Нагадаю, сьогодні у Києві діють три муніципальних програми, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання.
Особлива увага до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання. На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, - понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 млн грн.
І сьогодні Київрада ухвалила зміни до порядку відшкодування, збільшивши суми відшкодування. Особливо — для будинків великої поверховості.”