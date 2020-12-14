Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Faceless написав: Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф", цоколь грає новими барвами
Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф", цоколь грає новими барвами
Не уявляю життездатність такої ідеї в умовах постійно працьюючого генератора. Перші поверхи не будуть користуватись, а останні не потянуть фінансово. Ідея з терміналами гарно підходить для додаткового доїння мешканців управляючою компанією, в звичайних умовах. Там можна ще вагу людини/людей врахувати, щоб меньше жерли та у двох не їздили...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 15 лип, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися. Проте, як на мене, питання водопостачання більш важливе і вирішується дешевше. Щодо ліфтів - чимало ЖК вирішили проблему, заживляючи від генератора один ліфт на секцію/під'їзд. Інвестиції не такі вже й великі, насправді. Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.
Faceless написав:Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися.
«Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ «Художник», спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Серед яких, зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублюючим джерелом електроенергії. Зокрема для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії.
Від батарей автономно може повністю працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А, якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням - на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин.
Усього в будинку виконали робіт на 8,8 млн грн, з яких 6,6 млн грн – відшкодувало місто. Решту – зібрали мешканці.
Нагадаю, сьогодні у Києві діють три муніципальних програми, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання.
Особлива увага до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання. На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, - понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 млн грн.
І сьогодні Київрада ухвалила зміни до порядку відшкодування, збільшивши суми відшкодування. Особливо — для будинків великої поверховості.”
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути
Дуже цікаве питання, насправді. У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ. Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби? Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є... Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
Предложите им установить на их балконах генераторы на промышленных солнечных панелях и с поворотным следящим механизмом За счёт главы партии генератора простых решений А 5В остающихся после работы этих генераторов можно подать им в розетку чтоб телек с марафоном работал