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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11855118561185711858>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:41

  Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути


Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...

Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:48

  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...

Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).


Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:51

  Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...

обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф",
цоколь грає новими барвами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:59

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...

обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф",
цоколь грає новими барвами


Не уявляю життездатність такої ідеї в умовах постійно працьюючого генератора.
Перші поверхи не будуть користуватись, а останні не потянуть фінансово.
Ідея з терміналами гарно підходить для додаткового доїння мешканців управляючою компанією, в звичайних умовах. Там можна ще вагу людини/людей врахувати, щоб меньше жерли та у двох не їздили...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 15 лип, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...

Стояло аналогічне питання, і в нас це вирішили купівлею потужного інвертора і акумуляторів для насосів (вони насправді не дуже й багато споживають).


Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор.
А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує.
Мабуть прихільниці простих рішень...

Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися.
Проте, як на мене, питання водопостачання більш важливе і вирішується дешевше.
Щодо ліфтів - чимало ЖК вирішили проблему, заживляючи від генератора один ліфт на секцію/під'їзд. Інвестиції не такі вже й великі, насправді. Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Найскладніше - забезпечення регулярних внесків на оплату палива.


так отож, це не найскладніше, а майже неможливо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що там з угодами - а то тиша на гілці - один ейрмакс з Відня підтримує)
Поки він не приїде нерухомість буде котитися до низу
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:11

Цікава свіжа інформація.
"❗️В разі штрафів ухилянта на загальну суму понад 160 тисяч грн без сплати — можуть забрати єдине житло

Тож, як ще один стимул пришвидшитись у оновленні даних тим, хто це ще не зробив"

Я думаю, що житло будуть віддавати, хто воює за Україну.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Бажання заживити ліфти зрозуміле, і тут вже без генератора не обійтися.


«Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ «Художник», спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Серед яких, зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублюючим джерелом електроенергії. Зокрема для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії.

Від батарей автономно може повністю працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А, якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням - на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин.

Усього в будинку виконали робіт на 8,8 млн грн, з яких 6,6 млн грн – відшкодувало місто. Решту – зібрали мешканці.

Нагадаю, сьогодні у Києві діють три муніципальних програми, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання.

Особлива увага до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання. На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, - понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 млн грн.

І сьогодні Київрада ухвалила зміни до порядку відшкодування, збільшивши суми відшкодування. Особливо — для будинків великої поверховості.”

https://www.facebook.com/share/v/2WmMP3 ... tid=WC7FNe

зи:
це звичайний «совкошлак», до речі
просто кооперативний будинок, голова осбб якого не спить
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:07

  Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:У Києві будуть кредитувати мешканців на енергомодернізацію будинків

https://vechirniy.kyiv.ua/news/100551/? ... WOQsS9C-Kg
Крім того, у КМДА є програми для ОСББ про відшкодування на енергоефективні заходи до 300к грн. Під неї можна організувати якісь заходи, наприклад, з забезпечення безперебійного водопостачання верхніх поверхів в блекаути


Дуже цікаве питання, насправді.
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...

Предложите им установить на их балконах генераторы на промышленных солнечных панелях и с поворотным следящим механизмом
За счёт главы партии генератора простых решений
А 5В остающихся после работы этих генераторов можно подать им в розетку чтоб телек с марафоном работал
барабашов
 
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