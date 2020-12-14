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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11855118561185711858
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:11

  cherchiltank написав:Що там з угодами - а то тиша на гілці - один ейрмакс з Відня підтримує)
Поки він не приїде нерухомість буде котитися до низу


які угоди?
я не знаю жодного покупця. всі - продавці.

розмовляв з знайомими, у них син закінчив школу. то вже поїхав за кордон. як і всі хлопці з його класу.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:15

Ситуація для роздумів:
"В Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року. Це дані Державної служби статистики в Україні."
Frant
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