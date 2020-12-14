які угоди?
я не знаю жодного покупця. всі - продавці.
розмовляв з знайомими, у них син закінчив школу. то вже поїхав за кордон. як і всі хлопці з його класу.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 14:11
Додано: Пон 15 лип, 2024 14:15
Ситуація для роздумів:
"В Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року. Це дані Державної служби статистики в Україні."
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