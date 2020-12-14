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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11855118561185711858
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:11

  cherchiltank написав:Що там з угодами - а то тиша на гілці - один ейрмакс з Відня підтримує)
Поки він не приїде нерухомість буде котитися до низу


які угоди?
я не знаю жодного покупця. всі - продавці.

розмовляв з знайомими, у них син закінчив школу. то вже поїхав за кордон. як і всі хлопці з його класу.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:15

Ситуація для роздумів:
"В Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року. Це дані Державної служби статистики в Україні."
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:22

  Frant написав:Ситуація для роздумів:
"В Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року. Це дані Державної служби статистики в Україні."


мне кажется те кофейни, шаурмечные, кафе-рестораны что сейчас работают на генераторах - то просто убыточная деятельность. работа ради того чтоб без дела не сидеть.

у меня возле дома уже 2а закрылось за 2-й квартал.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Frant написав:Ситуація для роздумів:
"В Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року. Це дані Державної служби статистики в Україні."


мне кажется те кофейни, шаурмечные, кафе-рестораны что сейчас работают на генераторах - то просто убыточная деятельность. работа ради того чтоб без дела не сидеть.

у меня возле дома уже 2а закрылось за 2-й квартал.
У нас ніхто не закрився, хіба що в одному приміщенні міняються заклади.
Просто все трохи подорожчало
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:50

Frant

по-хорошему, еще б статистику открытий ФОПов рядом опубликовать)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:58

Faceless надо бы узнать почём они свет так у ахмэта покупают и сколько в целом потребляют
UA писал что от бенз генератора кВт/ч 25-30грн выходит без амортизации генератора и собственно цены покупки
Если МАФам его гривен по 12-13 продают собственники мафов то невелика разница, конечно кофейне возможно и не сильно невелика
Стоматологии у нас в доме сами дизельные лифаны сил по 15 купили и не бухтят , так там тракторный дизель по цене нормальной бляхи, может даже тысяч пять стоит. У них конечно кВт/ч дешевле стоит да и ресурс там побольше
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Faceless надо бы узнать почём они свет так у ахмэта покупают и сколько в целом потребляют
UA писал что от бенз генератора кВт/ч 25-30грн выходит без амортизации генератора и собственно цены покупки
Если МАФам его гривен по 12-13 продают собственники мафов то невелика разница, конечно кофейне возможно и не сильно невелика
Стоматологии у нас в доме сами дизельные лифаны сил по 15 купили и не бухтят , так там тракторный дизель по цене нормальной бляхи, может даже тысяч пять стоит. У них конечно кВт/ч дешевле стоит да и ресурс там побольше
У нас мафів нема, все в комерції на 1 і цокольному поверхах.
Не знаю скільки виходить, тим більше у різних закладів різні прилади. Комусь вистачає міні-дирчика, деякі ставлять розміром з причіп на кількадесят кВт.
Думаю 25-30 грн за кВт*год то сильно перебільшено
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:закладів різні прилади. Комусь вистачає міні-дирчика, деякі ставлять розміром з причіп на кількадесят кВт.
Думаю 25-30 грн за кВт*год то сильно перебільшено


а може і більше, генератор 2квт мабуть якийсь літр 95 на годину споживає, ось і рахуйте.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:закладів різні прилади. Комусь вистачає міні-дирчика, деякі ставлять розміром з причіп на кількадесят кВт.
Думаю 25-30 грн за кВт*год то сильно перебільшено


а може і більше, генератор 2квт мабуть якийсь літр 95 на годину споживає, ось і рахуйте.
Найменші генератори у нас у кав'ярень і аптек. Що там що там це не критичні витрати насправді
А. Ще барбершопи і салони всілякі. Те саме
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:45

  Прохожий написав:
  барабашов написав:
заезжал в гости к товарищу
на кухне гламурно встроена 2х газовая плита подключенная к баллону 10л которого не видно)
всю "критичную инфраструктуру" квартиры на мин 10 часов закрывает инвертор с аккумами(подключается автоматически)
при доме есть ген который обеспечивает работу насосов и 1го лифта во время отключения
"все просто"(с)
еще вопросы?)

Питань нема. Тільки зауваження, що газовий балон в квартирі заборонено ставити
Цікавився питанням місяць тому, так зрозумів, що в Києві по суті немає заправок для балонів, лише в області. На заправках для авто заправляти не можна
Serg-ik
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