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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 15:59
kingkongovets написав:
колеги, а чи користується хтось якимись ботами при пошуку/продажу, оренді та просто моніторингу ринку нерухомості?
зокрема цікавить моніторинг оренди комерції, для якої досі нічого працюючого окрім наскрізь корумпованого олх, злитих звітів АН та сарафанного радіо не існує, на відміну від жилої
може хтось чув про якісь працюючі боти в цьому напрямку?
імхо на сьогодні це найбільш незаповнена ніша, навіть аналога бьорда для комерції не існує
умовним баракам на замітку, до речі
Як же жалюгідно виглядає Кінг-Конговець зразка 2024 року у порівнянні з довоєнним. Щось у когось ввічливо питає, а не ламає через коліно. Так смішно:-)
Конговець, ти з Прохожий товаришуєшь чи ні? Тобі залишили історію?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:02
Serg-ik написав: Прохожий написав: барабашов написав:
заезжал в гости к товарищу
на кухне гламурно встроена 2х газовая плита подключенная к баллону 10л которого не видно)
всю "критичную инфраструктуру" квартиры на мин 10 часов закрывает инвертор с аккумами(подключается автоматически)
при доме есть ген который обеспечивает работу насосов и 1го лифта во время отключения
"все просто"(с)
еще вопросы?)
Питань нема. Тільки зауваження, що газовий балон в квартирі заборонено ставити
Цікавився питанням місяць тому, так зрозумів, що в Києві по суті немає заправок для балонів, лише в області. На заправках для авто заправляти не можна
Радий вас бачити.
Ви в Україні?
Будинок не постраждав?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:04
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
колеги, а чи користується хтось якимись ботами при пошуку/продажу, оренді та просто моніторингу ринку нерухомості?
зокрема цікавить моніторинг оренди комерції, для якої досі нічого працюючого окрім наскрізь корумпованого олх, злитих звітів АН та сарафанного радіо не існує, на відміну від жилої
може хтось чув про якісь працюючі боти в цьому напрямку?
імхо на сьогодні це найбільш незаповнена ніша, навіть аналога бьорда для комерції не існує
умовним баракам на замітку, до речі
Як же жалюгідно виглядає Кінг-Конговець зразка 2024 року у порівнянні з довоєнним. Щось у когось ввічливо питає, а не ламає через коліно. Так смішно:-)
Конговець, ти з Прохожий товаришуєшь чи ні? Тобі залишили історію?
Та чого. КК-ць зазвичай вельми ввічливий як був так і зараз
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:05
Все гаразд
Я в Україні.
Будинок в порядку
Як прилітало в ті будинки, які я моніторив, кожного разу думав "Боже знав, що не треба мені там ", тому й грошей не давав...
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:06
Serg-ik написав:Все гаразд
Я в Україні.
Будинок в порядку
Як прилітало в ті будинки, які я моніторив, кожного разу думав "Боже знав, що не треба мені там ", тому й грошей не давав...
Ну то й добре. Повертайтеся
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:11
Faceless написав:
Та чого. КК-ць зазвичай вельми ввічливий як був так і зараз
У мене 10 років стажу на форумі. Я знаю який він був. Він би так не написав. )))
Він таке не питає, він вчить як жити і де шукати
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:12
Serg-ik написав: Faceless написав:
Та чого. КК-ць зазвичай вельми ввічливий як був так і зараз
У мене 10 років стажу на форумі. Я знаю який він був. Він би так не написав. )))
Він таке не питає, він вчить як жити і де шукати
Я на форумі ще більше. Ще до того як ККЦ почав писати. Вірте мені
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:30
Serg-ik написав:
Все гаразд
Я в Україні.
Будинок в порядку
Як прилітало в ті будинки, які я моніторив, кожного разу думав "Боже знав, що не треба мені там ", тому й грошей не давав...
А мыслей "лучше бы не купил тогда.." не возникает сегодня?
или как в том анекдоте - "жалеть тоже нельзя"?
Востаннє редагувалось striped
в Пон 15 лип, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:31
Serg-ik написав:
так зрозумів, що в Києві по суті немає заправок для балонів, лише в області. На заправках для авто заправляти не можна
чому не можна? будь яка газова заправка має перехідник для заправки побутових балонів, зазвичай заправщики просять 50 грн за клопоти
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trololo
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:44
trololo написав: Serg-ik написав:
так зрозумів, що в Києві по суті немає заправок для балонів, лише в області. На заправках для авто заправляти не можна
чому не можна? будь яка газова заправка має перехідник для заправки побутових балонів, зазвичай заправщики просять 50 грн за клопоти
Тому що побутові балони заряджати пропаном-бутаном на автозаправках заборонено.
На фірмових заправках - дійсно, не заправляють.
Менш відомі бренди - інколи можна домовитись. Ціна за ризик 30-50 грн.
Serg-ik написав:
Як же жалюгідно виглядає Кінг-Конговець зразка 2024 року у порівнянні з довоєнним.
Половина пихи і чванства - вже злетіла.
Ще трохи часу, і решта злетить.
"Позолота вся сотрется, свиная кожа остается" - Г.Х. Андерсен.
Faceless написав:
Найменші генератори у нас у кав'ярень і аптек. Що там що там це не критичні витрати насправді
А. Ще барбершопи і салони всілякі
Потужні рухачі економіки)))) Майже як домни Акселор-Міттелла чи пройопане зрошувальне землеробство на півдні.
Раніше були байки про потужну пшенично-чавунну державу, зараз - байки про потужну державу, в якій енергетика тримається на невеликих генераторах. Нагадує Африку чи хрєн знає що.
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_Klim
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