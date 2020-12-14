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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:05
striped написав:
А мыслей "лучше бы не купил тогда.." не возникает сегодня?
или как в том анекдоте - "жалеть тоже нельзя"?
Ні разу. Чесно.
Я ридав, коли довелося прийняти рішення про купівлю на краю міста. Але зараз летить все від русні в центр і на лівий берег.
За оренду би платив, а роботи не маю. Житло не подешевшало з моменту купівлі. З якого боку не підійди- немає про що жаліти
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:17
Стосовно майбутнього:
"Для побудови лише одного гігавата потужностей генерації електроенергії потрібно щонайменше $700 млн".
Тому, панове, звикайте жити без електронергії.
В принципі, українській їліті не потрібні електростанції (навіть на форумі це видно)- вона себе забезпечить з генераторів і сонячних станцій.
Решта населення - свічки, дрова, ліхтарики і т.п.
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